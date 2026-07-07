Finale, lite in via Tommaso Pertica: giovane in codice giallo

Episodio movimentato nella notte a Finale Ligure, dove poco dopo le 5.30 è scoppiata una lite in via Tommaso Pertica. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della pubblica assistenza della Croce Bianca di Finale e Borgio, insieme ai carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un ragazzo di 22 anni è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un’altra persona coinvolta nel diverbio avrebbe invece rifiutato le cure mediche.