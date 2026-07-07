Savona, trovato con cocaina, hashish e contanti: denunciato un 27enne

Sabato notte, intorno all’una, le Volanti hanno proceduto al controllo di alcuni giovani nella zona di via Cimarosa a Savona. Tra questi, un ventisettenne di origine marocchina, con precedenti di polizia e domiciliato ad Asti, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro, estraendolo dalle tasche e gettandolo a terra.

All’interno di quella che si è poi rivelata essere una calza di nylon, i poliziotti hanno rinvenuto cinque involucri termosaldati contenenti complessivamente 3 grammi di cocaina e un ulteriore involucro contenente circa 9 grammi di hashish.

Il giovane, al termine della successiva perquisizione, è stato inoltre trovato in possesso di 740 euro in contanti, somma della quale non è stato in grado di giustificare la provenienza e che è stata pertanto sequestrata.

Durante lo stesso controllo, una giovane, anch’ella proveniente dalla provincia di Asti, ha spontaneamente consegnato agli agenti un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 17 centimetri, che custodiva all’interno della propria borsetta.

Al termine degli accertamenti, il ventisettenne è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre la giovane è stata segnalata per porto di armi od oggetti atti ad offendere.