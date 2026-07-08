Ligyes 2026 porta Enrico Ruggeri ad Alassio: al cantante il Premio Alassio Musica 2026

Una grande firma del mondo musicale italiano sarà ospite, il prossimo lunedì 13 luglio dalle ore 21.30 in Piazza Partigiani, di Ligyes 2026 per il Premio Alassio Musica diretto da Stefano Senardi e condotto da Christian Floris.

E' Enrico Ruggeri, uno dei più raffinati e poliedrici artisti della scena nazionale, autore di 40 album pubblicati dal 1978 ad oggi con 5 milioni di copie vendute, ma anche primo artista a eseguire un tour con una grande orchestra, nonché due volte vincitore del Festival di Sanremo collezionando anche quattro premi della critica. Ha insegnato Storia della musica al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. È presidente della Nazionale Italiana Cantanti. Il suo ultimo album “La caverna di Platone” sta riscuotendo grandissimo successo di critica e di pubblico.

Dopo il romanzo “Un gioco da ragazzi”, che ha raccolto grandi consensi di pubblico e di critica, ha dato alle stampe “40 Vite senza fermarmi mai” un’opera autobiografica nella quale racconta la storia dei suoi 40 album. Dopo grandi successi televisivi e il programma radiofonico “Il falco e il gabbiano” è tornato sul piccolo schermo con “Gli occhi del musicista”, scritto con Ermanno Labianca, programma notturno suggellato da un boom di ascolti della prima stagione su Rai 2.

"Ligyes continua a rappresentare un'importante occasione di incontro tra cultura, musica e valorizzazione del nostro territorio - dichiara il vicepresidente di Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro -. La presenza di un artista del calibro di Enrico Ruggeri impreziosisce un programma che sa coniugare grandi protagonisti della scena italiana con l'attenzione ai giovani talenti, offrendo al pubblico un'esperienza di grande qualità. Eventi come questo contribuiscono a rafforzare l'attrattività della Liguria e confermano il valore della collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio nella promozione di iniziative culturali capaci di coinvolgere cittadini e visitatori".

La serata vedrà sul palco a consegnare il riconoscimento il direttore Stefano Senardi: "Enrico e io ci conosciamo da tanto tempo, praticamente abbiamo iniziato le nostre attività con la musica contemporaneamente, negli stessi ambiti e negli stessi giorni. Ci siamo frequentati e abbiamo avuto anche modo di lavorare insieme direi decisamente con reciproca soddisfazione. Enrico ha grande passione per la musica che vive con una sua specifica integrità e etica professionale. Un poco come me è un grande conoscitore della storia della musica cantautorale, della musica rock e di altre vicende legate a questa passione che ci unisce. Quella del 13 luglio ad Alassio sarà una serata veramente speciale, ricca di musica e di aneddoti".

Ad aprire la serata del Premio Alassio Musica sarà inoltre il giovane cantautore Mazzariello, nome d’arte di Antonio Mazzariello, considerato una delle voci emergenti più interessanti della nuova scena cantautorale italiana.

Dopo i primi brani pubblicati nel 2021, si è fatto notare per la qualità della sua scrittura e per uno stile capace di coniugare sensibilità autoriale e sonorità contemporanee. Nel suo percorso artistico figurano la partecipazione a Sanremo Giovani, il Concerto del Primo Maggio e, dopo la vittoria ad Area Sanremo 2025, la partecipazione al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, oltre alla pubblicazione degli EP Ufficio Oggetti Smarriti, Antisommossa e Grandi Successi. La presenza ad Alassio rappresenta per Mazzariello anche un'importante opportunità creativa.

Negli stessi giorni, infatti, l’artista realizzerà tra Alassio e Sanremo il videoclip del suo nuovo progetto musicale, premio messo a disposizione da LIGYES – Giovani Talenti Territorio, iniziativa ideata da Stefano Senardi e Christian Floris in collaborazione con la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo con l'obiettivo di valorizzare i giovani artisti attraverso il racconto delle eccellenze paesaggistiche, culturali e identitarie del territorio. Il progetto nasce dalla volontà di creare un dialogo tra musica e promozione territoriale, offrendo ai talenti emergenti strumenti concreti di crescita professionale e, al tempo stesso, trasformando luoghi e comunità in protagonisti di nuove narrazioni artistiche. La partecipazione di Mazzariello al Premio Alassio Musica conferma così la vocazione di LIGYES a coniugare grandi protagonisti della cultura italiana e nuove generazioni di artisti, in un percorso che guarda al futuro senza dimenticare il valore della tradizione.

"Siamo felici di celebrare, per il secondo anno consecutivo, la collaborazione tra i Comuni di Sanremo e Alassio, LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e Area Sanremo. Una rete che ha fatto nascere un progetto che unisce valorizzazione del territorio, cultura e sostegno ai giovani talenti, creando opportunità concrete di crescita per artisti emergenti. Grazie a questa sinergia, Mazzariello, che lo scorso febbraio ha partecipato al Festival di Sanremo dopo il percorso di Area Sanremo, tornerà presto nella nostra città per realizzare il suo nuovo videoclip", racconta l'avvocato Enza Dedali, assessore alla Cultura, Sinfonica, Patrimonio, Centri Storici e Frazioni del Comune di Sanremo.

"La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo lavora ogni anno affinché Area Sanremo sia molto più di un concorso - spiega il presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, l'avvocato Filippo Biolé - Il nostro obiettivo è offrire a tutti i partecipanti, indipendentemente dall'esito finale, occasioni concrete di crescita: confrontarsi con professionisti del settore, fare esperienza, ampliare il proprio network e trovare nuovi spazi di visibilità. Grazie alla collaborazione con LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Alassio e Sanremo, uno dei vincitori può realizzare il proprio videoclip con un sostegno professionale dedicato facendo viaggiare ancor più lontano la propria musica. È accaduto lo scorso anno con Maria Tomba e, come annunciato a febbraio, accadrà ora con Mazzariello. Un'opportunità che dimostra come, facendo rete tra istituzioni e realtà culturali, sia possibile accompagnare concretamente il percorso dei giovani artisti oltre il concorso stesso. Ringrazio lo staff di LIGYES Alassio-Genova Cultura Fest, Genova Liguria Film Commission e i Comuni di Alassio e Sanremo per aver reso possibile questa importante opportunità".