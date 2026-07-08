Varazze Cult Fest, arriva “Sinestesìe”: la cultura da vivere in tutti i sensi

Ascoltare i colori, osservare la musica, gustare la cultura e vivere le emozioni di una città da scoprire. È questa la proposta del Varazze Cult Fest, che con la nuova rassegna “Sinestesìe” presenta un format non convenzionale capace di contaminare, in ogni serata, immagini, musica, profumi, arte, natura, libri, persone e personaggi in uno spettacolo multidisciplinare: in tutti i sensi.

Promuovere la cultura significa aprire sempre nuove finestre alla curiosità, al dialogo e allo scambio di idee, fuori dai soliti schemi, senza distinzione di generi o di genere.

Dopo il successo della prima edizione, “Parole al femminile”, il Varazze Cult Fest, promosso dal Comune di Varazze e da La Marina di Varazze, con il sostegno della Fondazione De Mari e di altri partner, diventa multisensoriale e arricchisce la sua formula con eventi e intrattenimenti decisamente interattivi e non convenzionali.

“Sinestesìe”, in programma il 28 e 29 agosto e il 4 e 5 settembre, non sarà il solito festival letterario, ma una rassegna dedicata agli eclettici e ai curiosi e alle realtà che riconoscono nella cultura una contaminazione di saperi, sapori, colori e valori.

Anche aziende ed enti possono diventare partner di “Sinestesìe” e partecipare come protagonisti degli eventi, aderendo entro il 30 luglio.

Per informazioni: 019 806493.