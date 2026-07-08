"Musica Aurea", prosegue la rassegna dedicata alla musica sacra: sabato 11 luglio concerto nella chiesa di San Domenico

"Musica Aurea", la rassegna di concerti di musica sacra organizzata dal Centro Studi Jacopo da Varagine, con la direzione artistica di Antonio Delfino, è entrata nel vivo della sua programmazione.

Giunta quest'anno alla seconda edizione, dopo i sette appuntamenti della prima (da ottobre 2024 a gennaio 2026), la manifestazione ha preso il via l'11 aprile scorso con l'acclamato concerto del duo formato da Rocco Russomanno (controtenore) e Claudio Cardani (organo).

Grande partecipazione e forti emozioni ha suscitato anche il concerto di sabato 20 giugno nella suggestiva cornice dell'Oratorio di Nostra Signora Assunta. In programma sette "quadri" tratti dalla Divina Commedia, una silloge di Illustrazioni drammatico-musicali – questo il sottotitolo dell'opera – pubblicata nel 1865 dall'autore genovese Cesare San Fiorenzo (1834-1909), in occasione del VI centenario della nascita di Dante Alighieri. L'esecuzione, a quattro mani, è stata affidata a Elena Buttiero e Anita Frumento, con la voce recitante di Jacopo Marchisio.

Il percorso di "Musica Aurea" prosegue ora con un appuntamento di particolare rilievo nella serata di sabato 11 luglio. In occasione della festa del beato Jacopo, la chiesa di San Domenico ospiterà il Coro Polifonico Pietrese e il Consort "Scintille di Musica", diretti da Paolo Gazzano, protagonisti di un ricco programma di musiche vocali e strumentali composte da autori appartenenti all'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

La ricorrenza dell'VIII centenario della morte di san Francesco rappresenta l'occasione per avviare un percorso di riscoperta dello straordinario patrimonio musicale che gli ordini monastici hanno consegnato nei secoli alla liturgia e alla storia della musica. All'interno di questo fil rouge che caratterizza la programmazione di "Musica Aurea", il concerto di quest'anno è dedicato alla tradizione francescana, mentre l'edizione del prossimo anno sarà incentrata sulla musica dell'Ordine domenicano.

L'appuntamento è fissato per sabato alle 21.15. Il pubblico potrà ascoltare pagine sacre oggi quasi del tutto sconosciute che, grazie alla monumentale pubblicazione del Corpus Musicum Franciscanum curata dal Centro Studi Antoniani della Basilica di Sant'Antonio di Padova, tornano finalmente a risuonare in epoca contemporanea. Un repertorio di grande valore storico e artistico che testimonia la solennità della liturgia dei secoli passati e l'elevata perizia compositiva dei frati musicisti, attivi nelle più prestigiose cappelle musicali e nei Capitoli celebrati nei principali conventi italiani.