"Sua figlia ha avuto un incidente": tentata truffa del finto sinistro in Val Bormida

"Sua figlia ha avuto un incidente". È bastata questa frase, pronunciata da una voce maschile durante una telefonata arrivata da un numero privato nel pomeriggio di ieri, per far scattare la paura in una donna della Val Bormida, che racconta di essere stata probabilmente vittima di un tentativo di truffa telefonica.

La chiamata è arrivata all’improvviso. Dall’altra parte del telefono, un uomo ha riferito che la figlia della donna sarebbe rimasta coinvolta in un incidente. Un copione purtroppo già noto alle forze dell’ordine: fare leva sull’ansia e sull’emotività delle vittime per spingerle ad agire d’impulso.

"Ho chiuso immediatamente la telefonata e ho chiamato mia figlia - racconta la donna - Sapevo che era fuori casa e, anche se ero consapevole che esistono queste truffe, un po’ di ansia l’ho provata lo stesso".

Il rapido controllo ha permesso di verificare che la ragazza stava bene e che la notizia era completamente falsa. L’episodio, tuttavia, lascia ancora una volta emergere quanto queste chiamate possano risultare convincenti, soprattutto quando riguardano familiari stretti.