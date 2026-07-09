Scontro tra auto e moto ad Alassio: un ferito in codice rosso

Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri ad Alassio, in via Francesco Maria Giancardi. Erano da poco passate le 22 quando, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la strada cittadina.

L’impatto ha immediatamente fatto scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Alassio insieme all’automedica del 118, mentre le forze dell’ordine hanno raggiunto l’area dell’incidente per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, rimasto gravemente ferito nell’urto. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, il centauro è stato stabilizzato dal personale sanitario e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.