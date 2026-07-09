A Celle Ligure la mostra "Tranquillamente al mare. Jan Neer, fotografo", a cura di Aldo Audisio

Jan Neer è il nome d’arte scelto da Giovanni Celesia (Varazze, 1860-1946) per svolgere la sua carriera di fotografo professionista. Operò con un rinomato studio nella città natale a partire dagli anni intorno al 1905 fino ai Venti del Novecento; poco meno di due decenni caratterizzati da un impegno intenso. Nella sua vasta produzione, dedicò un’attenzione particolare a Varazze, dove risiedeva, e a molti altri luoghi della Liguria, con un focus su Genova, Portofino Kulm e Celle Ligure. Inoltre, catturò e stampò le immagini di personalità famose, dalla Regina Margherita al Re Vittorio Emanuele III, dal Duca degli Abruzzi a Ruggero Leoncavallo, fino a Buffalo Bill e altri ancora.

Celesia acquisì le prime esperienze in Eritrea nel 1887, durante il servizio militare, documentando situazioni di vita al campo. Tuttavia, la sua produzione si caratterizzò soprattutto per le immagini di famiglie riunite sulle spiagge di Varazze e Celle, ritratte durante le lunghe villeggiature, lontano dalla quotidianità cittadina e dagli eventi del momento.

A Celle si dedicò anche a riprendere i Bottini, con l’abitato sullo sfondo, e alcuni dei punti principali del paese, tra cui le chiese, la stazione e la ferrovia. Molte delle cartoline postali di quegli anni, oltre a quelle in “vera fotografia”, vennero tratte da suoi scatti, anche se il suo nome non compare come autore.

Neer si può definire fotografo di mare e di monti, infatti, la sua instancabile attività lo portò non solo nella Valle Tanaro, ma anche alle vette e ai ghiacciai della Valle d’Aosta, con spostamenti in altre località alpine.

La sua opera, per anni dimenticata, sta avendo un momento di riscoperta grazie all’impegno di collezionisti e studiosi. Il libro di Aldo Audisio e Angelica Natta Soleri, «Tranquillamente al mare». Celle Ligure 1905-1920. Jan Neer fotografo (2020), edito dalla Società Savonese di Storia Patria, ad oggi è la ricerca più completa sul suo lavoro.

La mostra che presenta un’ottantina di scatti di Neer, selezionati tra i circa centocinquanta conservati da una collezione privata torinese, è costituita da riproduzioni in cornice, nella Sala espositiva della Biblioteca Civica Pietro Costa, per far ammirare con straordinaria qualità i soggetti scelti, e da ingrandimenti su grandi pannelli nella mostra diffusa della passeggiata a mare e degli esercizi commerciali del centro storico.

Programma completo

A corredo dell’esposizione si aggiungono due momenti d’incontro presso la Biblioteca civica inseriti nella seconda edizione della rassegna estiva Il borgo parla d’arte a cura di Paola Gargiulo e Ludovica Vigevano:

– martedì 28 luglio, ore 21.00 – Jan Neer fotografo di mare e di monti, con Aldo Audisio e Francesco Fazio;

– giovedì 6 agosto, ore 21.00 – Storie di Celle nelle foto di Jan Neer, visita alla mostra «Tranquillamente al mare» con Michele Manzi.

La mostra, aperta al pubblico dal 12 luglio al 13 settembre, è stata realizzata dal Comune di Celle Ligure con il sostegno del Progetto Cineindipendente, della Fondazione De Mari CR Savona e il patrocinio della Regione Liguria e della Società Savonese di Storia Patria.