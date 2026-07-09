La musica dei Frati Minori Conventuali" in un concerto a Varazze

"Musica aurea", la rassegna di concerti di musica sacra organizzata dal Centro Studi Jacopo da Varagine sotto la direzione artistica di Antonio Delfino, è entrata nel pieno della sua programmazione. Giunta quest’anno alla seconda edizione, dopo i sette appuntamenti della prima (da ottobre 2024 a gennaio 2026), è partita l’11 aprile con l’acclamato duo Rocco Russomanno & Claudio Cardani (controtenore e organo) all’insegna del mottetto virtuosistico per voce sola dei maestri seicenteschi provenienti principalmente dall’area veneta.

Grandi emozioni ha suscitato il concerto del 20 giugno nella cornice dell’Oratorio Nostra Signora Assunta. Il folto pubblico intervenuto (tra cui il sindaco, diverse autorità e numerosi turisti) ha espresso il più vivo apprezzamento all’esibizione del duo pianistico a quattro mani formato dalle savonesi Elena Buttiero e Anita Frumento, nell’occasione affiancate da Jacopo Marchisio come voce recitante.

Erano di scena sette "quadri" tratti da "La Divina Commedia", una silloge di "Illustrazioni drammatico musicali" (così il sottotitolo) che il compositore genovese Cesare San Fiorenzo (1834-1909) pubblicò nel 1865 per Ricordi in occasione del sesto centenario della nascita del poeta. L'eccezionale ricorrenza aveva visto un’enorme fioritura di commemorazioni e studi per quello che era diventato uno dei miti fondativi dell’identità italiana nel periodo post-unitario.

Magistrale la declamazione preludiale di Marchisio di più ampie porzioni delle cantiche di Dante, che, prendendo spunto dalle indicazioni iniziali di San Fiorenzo, ha di volta in volta aperto l’uditorio sui tormentati gironi dell’"Inferno" e l’ha portato nelle atmosfere di speranza del "Purgatorio", per poi concludere nel magnificente "Canto degli Angeli del Paradiso" ("Canto VII").

Grazie alla maestria delle appassionate musiciste la musica sul pianoforte è risuonata naturale in tutta la sua drammaticità e nella totale bellezza della sua cantabilità. Una cifra tutta italiana che non può non affondare nel canto melodrammatico, quell’arte a cui lo stesso San Fiorenzo ha contribuito, con altri titoli accolti favorevolmente alle prime rappresentazioni. Un sentire la musica in modo viscerale che porta inevitabilmente ai celebri drammi di Giuseppe Verdi, amico frequentato assiduamente durante i numerosi soggiorni genovesi e del quale le musiche di San Fiorenzo possono sorprendentemente apparire talvolta come un "alter ego".

Il percorso di "Musica aurea" continua ora con una tappa molto importante nella serata dell'11 luglio dalle ore 21:15 (ingresso libero). Per solennizzare la festa del beato Jacopo la Chiesa San Domenico accoglierà il Coro Polifonico Pietrese e il Consort Scintille di Musica, diretti da Paolo Gazzano, che si faranno interpreti di un ricco programma di musiche vocali strumentali scritte da compositori appartenenti all’ordine dei Frati Minori Conventuali.

La ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di san Francesco è l’occasione per avviare un’esplorazione dello sterminato repertorio con cui nel corso dei secoli gli ordini monastici hanno consegnato alla liturgia e all’arte musicale i propri tesori. Nel particolare "fil rouge" all’interno della programmazione di "Musica aurea" questo concerto è dedicato ai Francescani, invece il successivo anno sarà la volta della musica nell’ambito domenicano.

Sabato si potranno ascoltare pezzi sacri quasi del tutto sconosciuti, che, grazie alla pubblicazione monumentale del Corpus Musicum Franciscanum presso il Centro Studi Antoniani della Basilica Sant’Antonio da Padova, possono nuovamente risuonare nei tempi moderni, a testimonianza della solenne dimensione liturgica dei secoli passati e della perizia compositiva dei frati musicisti che operavano nelle più prestigiose cappelle e nei Capitoli dei più importanti conventi italiani.



