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Cronaca | 10 luglio 2026, 19:04

Incidente a Pietra Ligure, 27enne perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale

Al pronto soccorso del Santa Corona la situazione, secondo quanto riferito, sarebbe poi degenerata con l'aggressione ai danni di un'infermiera

Incidente a Pietra Ligure, 27enne perde il controllo dell'auto e finisce in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Pietra Ligure. Intorno alle 14, in via Lombardia, all'incrocio con via Orsero, un giovane di 27 anni ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato i rilievi dell'incidente.

Il 27enne è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona. Qui, secondo quanto riferito, la situazione sarebbe improvvisamente degenerata: durante la visita medica, il giovane avrebbe aggredito con un pugno un'infermiera. La sanitaria, fortunatamente, non ha riportato gravi conseguenze.

L'episodio riporta l'attenzione sul crescente fenomeno delle aggressioni ai danni del personale sanitario, una problematica che negli ultimi tempi si sta ripresentando con sempre maggiore frequenza nelle strutture ospedaliere.

Redazione

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