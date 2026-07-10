Incidente mortale in A10, la vittima è un motociclista di Torino (FOTO)

Un motociclista di circa 60 anni, residente a Torino, ha perso la vita nel pomeriggio lungo l’autostrada A10, nel tratto compreso tra Savona e Spotorno, all'altezza di Vado Ligure, in direzione Ventimiglia. L’incidente è avvenuto dopo le 12, all’altezza del chilometro 47+500.

L’uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, i volontari della Croce Bianca, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale, insieme al personale incaricato della gestione della viabilità.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il motociclista, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione.

L’incidente ha provocato pesanti rallentamenti sull’A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia. Disagi si sono registrati anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sull’Aurelia, con code e rallentamenti che hanno interessato diverse zone del Savonese.

La situazione ha riportato alla memoria quanto accaduto appena il giorno precedente, quando un camion si era ribaltato tra Arenzano e Genova Prà causando la chiusura dell’autostrada in direzione opposta e forti disagi al traffico.