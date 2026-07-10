Borgio Verezzi, al via la rassegna "Musica nel Giardino del Torrione"

Questa sera (10 luglio) a Borgio Verezzi primo appuntamento della rassegna "Musica nel Giardino del Torrione", edizione 2026, nel suggestivo spazio esterno del Torrione di Borgio del 1564 - non lontano dal Santuario del Buon Consiglio - ai piedi del centro storico.
Ad esibirsi, alle ore 21.30, il gruppo "The Timeless Acoustic Trio", con Moira Gualtieri (Voce), Simone Perata (basso), Fabio Pollero (chitarra).
"Musica di classe, senza tempo", così i musicisti amano definire il loro repertorio musicale, dedicato a chi ha voglia di fermarsi ad ascoltare, senza fretta.
L'ingresso è libero sino ad esaurimento posti.
Prossimo appuntamento al Torrione sarà il 23 luglio con l'omaggio ai cantautori italiani di Beppe Mistretta e Gianluca Masala.