La Pro Loco Gorra e Olle celebra la Giornata Nazionale delle Pro Loco

Come ogni anno, alla seconda domenica di luglio, si celebra la Giornata Nazionale delle Pro Loco d'Italia, indetta dall'UNPLI.

Tra le centinaia di piazze che saranno allietate dalla presenza dei nostri volontari, che per tutto l'anno si dedicano alla promozione ed allo sviluppo del loro territorio, anche la Pro Loco di Gorra e Olle A.P.S. di Finale L. ha iscritto la sua città tra gli eventi nazionali di questa giornata.

Come si può leggere dalle locandine, stampate con la grafica usata per tutta la nazione, già dalle ore 9 di domenica mattina, grazie alla collaborazione di "Finale Outdoor", dalla base di Finalborgo si potrà partecipare ad una escursione guidata in MTB.

Chi fosse interessato all'esperienza può chiedere informazioni all'Info Point Outdoor: 338.7469962.

Nel pomeriggio, dalle ore 17 alle 19, sempre a Finale L., in piazza di Spagna, avremo musica e balli occitani, mentre i nostri prolochini distribuiranno ai bambini intervenuti i simpatici palloncini dell'evento.

I palloncini con stampato il logo della GNPL (Giornata Nazionale delle Pro Loco), in provincia di Savona, verranno anche distribuiti dalle Pro Loco di Urbe, Bergeggi, Loano, Calice/Carbuta, San Lorenzino di Orco Feglino, Balestrino, Boissano, Vezzi Portio, Arnasco, Laigueglia, Ceriale, Garlenda, Castelbianco, Vendone e Zuccarello.