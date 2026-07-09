Calice Ligure, viaggio nel Barocco con l'Ensemble MusAntica: concerto dedicato al Grand Tour

La grande musica barocca torna a Calice Ligure, all'interno del programma della stagione musicale organizzata dall'Associazione Calice Città della Musica.

Sabato 11 luglio, alle ore 21, nella piazza della chiesa l'Ensemble MusAntica condurrà il pubblico alla scoperta del Grand Tour, il viaggio culturale e musicale intrapreso nel periodo Barocco dai giovani del nord Europa alla scoperta dell'arte italiana.

Con Marco Bortoletti al flauto, Fabio Biale ed Edoardo Berta al violino, Angela Ferrando alla viola, Margherita Abrate al violoncello e William Vivino al clavicembalo, il pubblico sarà guidato in un avvincente viaggio nella musica barocca italiana con le composizioni di Vivaldi, Albinoni, Tessarini e Scarlatti, rievocando le atmosfere di un'epoca di grande bellezza artistica. I concerti per archi di Vivaldi, l'opera 10 per flauto e archi, la Stravaganza di Tessarini e il concerto per flauto di Albinoni per un evento dedicato alla meraviglia artistica italiana.

Gli altri appuntamenti porteranno i MusAntica a Boissano, il 22 luglio, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, il 13 agosto in Piazza San Pietro per il 60° Festival Teatrale di Borgio Verezzi con Maximilian

Nisi in "Rosso Veneziano" Goldoni vs Vivaldi su testo di Mauro Canova; dal 22 al 24 agosto saranno in Francia all'Eglise Saint Didier de Crussol Alboussière per l'edizione 2026 del "Bachstock" Festival.