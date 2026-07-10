Moretti Off 2026, Ubaldo Pantani conquista Pietra Ligure tra racconti, imitazioni e ironia

È partita con il piede giusto Moretti Off 2026, la rassegna estiva di cabaret ospitata in piazza San Nicolò a Pietra Ligure. Protagonista del primo, atteso appuntamento è stato Ubaldo Pantani, volto tra i più apprezzati della televisione italiana, noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi, tra gli altri, come GialappaShow e Che tempo che fa.

In scena non un semplice spettacolo di imitazioni, ma un format originale che ha saputo fondere il linguaggio del talk con quello del varietà contemporaneo. Guidato dal giornalista Gilberto Volpara, Pantani ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso la propria carriera, ripercorrendo gli esordi, le scelte professionali e gli episodi più significativi del suo percorso artistico.

Dal racconto si è poi passati alla trasformazione: uno dopo l'altro hanno preso vita sul palco i personaggi che hanno reso celebre l'attore e imitatore. Politici, giornalisti, campioni dello sport e protagonisti della vita pubblica sono entrati nella narrazione, diventandone parte integrante e offrendo al pubblico un ritratto originale dell'artista attraverso le sue maschere più conosciute.

Ne è nato uno spettacolo capace di alternare leggerezza e riflessione, con imitazioni, aneddoti e osservazioni sull'attualità che hanno strappato applausi e risate ai presenti. E per dirla come uno dei personaggi più apprezzati di Ubaldo Pantani, Gineprio, la chiosa vien da sé: "Che serata ragazzi! Io sono a posto così..."

La rassegna Moretti Off 2026 proseguirà il 23 luglio, quando sul palco di piazza San Nicolò salirà il comico Antonio Ornano.