Il Tommaso Perazzo Trio protagonista del quarto appuntamento della 14ª rassegna Jazz Estiva al Ristorante Boma di Varazze

Prosegue con un nuovo prestigioso appuntamento la 14ª rassegna Jazz Estiva del Ristorante Boma di Varazze, rassegna che ogni giovedì sera unisce la qualità della musica jazz dal vivo all’eccellenza della cucina in una delle location più suggestive della Riviera Ligure.

Giovedì 16 luglio alle ore 20.00, la terrazza del Boma ospiterà il Tommaso Perazzo Trio, formazione composta da tre musicisti di grande talento: Tommaso Perazzo al pianoforte, Riccardo Barbera al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria.

Pianista tra i più promettenti della nuova generazione del jazz italiano, Tommaso Perazzo si distingue per il suo linguaggio raffinato, la sensibilità interpretativa e una spiccata capacità di dialogo musicale. Insieme a Riccardo Barbera e Rodolfo Cervetto darà vita a un concerto ricco di energia, eleganza e improvvisazione, accompagnando gli ospiti del ristorante in un’esperienza capace di coinvolgere ed emozionare.

La rassegna, giunta alla sua quattordicesima edizione, rappresenta ormai un appuntamento consolidato dell’estate varazzina, valorizzando il territorio attraverso un connubio unico tra musica, mare e cucina. Ogni concerto è pensato per accompagnare la cena, offrendo al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza completa, immersi nell’atmosfera del porto turistico al tramonto.

L’iniziativa conferma l’impegno del Ristorante Boma nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione del jazz dal vivo, proponendo artisti di alto livello in un contesto esclusivo e accogliente.

Informazioni

14ª Rassegna Jazz Estiva – Ristorante Boma

Giovedì 16 luglio 2026

Ore 20.00

Tommaso Perazzo Trio