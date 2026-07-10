Albenga, oltre 300 persone alla Cena in Bianco per la Croce Bianca: inaugurati una nuova automedica e un defibrillatore

Più di trecento persone hanno preso parte, nella serata di giovedì 9 luglio, alla tradizionale Cena in Bianco organizzata dalla Croce Bianca. Un appuntamento che ha registrato il tutto esaurito, trasformando piazza Petrarca in un grande momento di condivisione e solidarietà a sostegno delle attività dell'associazione.

La cena è stata preparata dal ristorante Scola di Castelbianco, storica attività che quest'anno celebra il traguardo dei cento anni di attività. Lo staff ha curato il servizio proponendo un menù estivo particolarmente apprezzato dai partecipanti.

Il momento più significativo della serata è arrivato al termine della cena con l'inaugurazione di una nuova auto medica, allestita grazie ai fondi raccolti durante l'edizione 2025 della Cena in Bianco e donata dalla Vecchia Albenga. Contestualmente è stato presentato anche un nuovo defibrillatore professionale, acquistato grazie a parte del ricavato dell'edizione 2026 della "Fionda" dei Fieui di Carruggi. Entrambi i mezzi sono stati benedetti dal vescovo Borghetti, da sempre vicino alla pubblica assistenza ingauna, che ha voluto testimoniare ancora una volta la propria vicinanza partecipando alla serata.

L'organizzazione ha inoltre rivolto un ringraziamento all'Amministrazione comunale e ai consiglieri di maggioranza e minoranza che, per l'intera serata, hanno prestato servizio ai tavoli collaborando alla riuscita dell'evento. Un riconoscimento è stato espresso anche ai sommelier ingauni della Fisar, che hanno curato il servizio dei vini durante la cena.