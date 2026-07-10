Dolcenera ospite di Radio Onda Ligure: la cantautrice presenterà il nuovo singolo "Epopea"

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana. L'ospite di oggi pomeriggio sarà Dolcenera, cantautrice, musicista e producer, un’artista che nel corso della sua carriera ha costruito un percorso personale e riconoscibile, unendo la profondità del cantautorato italiano a una visione sonora moderna e internazionale.

Per la cantautrice sarà l'occasione per presentare il suo nuovo singolo "Epopea", che anticipa il dodicesimo album in uscita a breve.

L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma "Liguria in Onda", condotto da Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.