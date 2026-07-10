 / Eventi

Eventi | 10 luglio 2026, 10:45

Dolcenera ospite di Radio Onda Ligure: la cantautrice presenterà il nuovo singolo "Epopea"

L'appuntamento è alle 15.10 con Maurilio Giordana nel corso del programma "Liguria in Onda"

Dolcenera ospite di Radio Onda Ligure: la cantautrice presenterà il nuovo singolo &quot;Epopea&quot;

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica italiana. L'ospite di oggi pomeriggio sarà Dolcenera, cantautrice, musicista e producer, un’artista che nel corso della sua carriera ha costruito un percorso personale e riconoscibile, unendo la profondità del cantautorato italiano a una visione sonora moderna e internazionale.

Per la cantautrice sarà l'occasione per presentare il suo nuovo singolo "Epopea", che anticipa il dodicesimo album in uscita a breve.

L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma "Liguria in Onda", condotto da Maurilio Giordana, e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium