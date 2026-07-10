Gli assessori regionali Piana e Lombardi a Cuneo per "Milleluci nel Piatto": "Enogastronomia straordinario strumento di promozione dei territori"

Gli assessori Alessandro Piana e Luca Lombardi hanno partecipato ieri sera a Cuneo a "Milleluci nel Piatto", la manifestazione enogastronomica e benefica che da oltre dieci anni unisce promozione del territorio, alta cucina e solidarietà.



L'edizione 2026 ha proposto un gemellaggio gastronomico tra Piemonte, Liguria e Milano, attraverso un percorso culinario realizzato dagli chef coinvolti nella manifestazione, con la partecipazione dello chef ligure Alessandro Dentone e dello chef Giancarlo Morelli. Parte del ricavato della serata sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Fiordaliso e ad AYLA – La Casa delle Donne, realtà impegnate nel sostegno alle persone più fragili.



"La collaborazione tra Liguria e Piemonte - hanno detto Piana e Lombardi - dimostra come l'enogastronomia possa diventare uno straordinario strumento di promozione dei territori, capace di valorizzare le produzioni di qualità, sostenere il turismo e creare nuove opportunità di crescita per le imprese. Il mare incontra la montagna, le tradizioni si mettono in dialogo e le eccellenze agroalimentari raccontano l'identità delle nostre comunità. Ma questa serata trasmette anche un messaggio ancora più importante: quando istituzioni, produttori, chef, volontari e associazioni fanno rete, nascono iniziative che uniscono qualità e solidarietà, generando un valore concreto per tutto il territorio".



Nel corso della serata gli assessori si sono confrontati con gli organizzatori, gli chef, i produttori e i rappresentanti delle istituzioni presenti, sottolineando il valore della collaborazione tra territori come strumento per promuovere il patrimonio agroalimentare italiano e favorire nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico.