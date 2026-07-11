Schianto mortale ad Alassio, la vittima è il 39enne alassino Matteo Recupero

E' alassina la vittima del tragico incidente stradale che stamattina ha risvegliato la Città del Muretto intorno alle 7:30. Si chiama Matteo Recupero, 39enne padre di due bambine di 12 e 5 anni, volto noto nel mondo della ristorazione di Alassio, l'uomo che ha perso la vita mentre viaggiava in viale Hanbury, in direzione Albenga, a bordo del suo scooter.

Secondo quanto ricostruito, per cause ancora in corso di accertamento il mezzo al cui volante si trovava la vittima sarebbe improvvisamente sbandato davanti all'Osteria dei Matetti. Da lì la rovinosa caduta, con il 39enne che ha perso il casco nella caduta, sbattendo così la testa contro le fioriere poste sul marciapiede; anche il passeggero è stato disarcionato dal mezzo, con gravi ferite ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono stati attivati i soccorritori della Croce Bianca alassina e della sezione di Villanova d'Albenga della pubblica assistenza, insieme all'automedica e agli agenti della Polizia Locale. Nonostante i loro tempestivi tentativi di rianimazione, per il conducente non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il passeggero è stato invece trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

Profonda commozione in tutta Alassio appena appresa l'identità della giovane vittima, conosciuto volto nel mondo della ristorazione locale, con esperienze in diversi noti locali cittadini, dov'era ben voluto da tutti.