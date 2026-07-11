Tragico schianto ad Alassio: perde la vita uno scooterista 39enne, ferito il passeggero

Un uomo di 39 anni ha perso la vita, questa mattina, in un incidente stradale avvenuto lungo viale Hanbury, ad Alassio, poco dopo le 7:30, ha coinvolto uno scooter nel tratto di strada all'incirca altezza dell'Osteria dei Matetti. Dai primi accertamenti non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sul quale viaggiavano due persone stava procedendo in direzione Albenga quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo. Lo scooter è uscito dalla propria traiettoria andando a urtare il marciapiede e alcune fioriere posizionate sul margine della carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, durante l'impatto il casco del 39enne si sarebbe sfilato.

Sul posto sono stati attivati i soccorritori della Croce Bianca e di Albenga (della sezione di Villanova d'Albenga), insieme all'automedica e agli agenti della Polizia Locale, incaricati dei rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto e gestire il traffico nella zona.

Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per il conducente non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il passeggero del due ruote, rimasto ferito gravemente ma non in pericolo di vita, è stato invece trasportato al Santa Corona di Pietra Ligure.

L'incidente ha avuto, come detto, pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, viale Hanbury è rimasta inizialmente chiusa al traffico e quindi percorribile a senso unico alternato. Sempre per un paio d'ore è stato inoltre interdetto lo svincolo dell'Aurelia per chi proveniva da Albenga in direzione Alassio, con deviazione del traffico sull'Aurelia Bis.