Incendio tra Quiliano e Valleggia, fiamme in una proprietà privata in via Valletta Bonelli: in azione vigili del fuoco e soccorsi

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio odierno tra Quiliano e Valleggia, precisamente in via Valletta Bonelli, nei pressi di via XXV Aprile, dov'è improvvisamente divampato un incendio, intorno alle 13:30.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero sviluppate alle spalle della cosiddetta "fabbrica del ferro" e avrebbero interessato una baracca in abbandono situata non lontano da un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, i carabinieri forestali e un equipaggio della Croce Rossa di Quiliano Vado, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Presente anche il sindaco Nicola Isetta.

Le cause dell'incendio, spento in circa due ore di operazioni senza fortunatamente gravi conseguenze per altri manufatti o persone, sono al momento sconosciute e saranno accertate una volta concluse le operazioni di spegnimento.