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Cronaca | 11 luglio 2026, 13:45

Incendio tra Quiliano e Valleggia, fiamme in una proprietà privata in via Valletta Bonelli: in azione vigili del fuoco e soccorsi

Secondo le prime informazioni avrebbe interessato una baracca nelle vicinanze di un'abitazione. Ancora da chiarire le cause, ma nessuna conseguenza grave

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio odierno tra Quiliano e Valleggia, precisamente in via Valletta Bonelli, nei pressi di via XXV Aprile, dov'è improvvisamente divampato un incendio, intorno alle 13:30.

Secondo le prime informazioni disponibili, le fiamme si sarebbero sviluppate alle spalle della cosiddetta "fabbrica del ferro" e avrebbero interessato una baracca in abbandono situata non lontano da un'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, i carabinieri forestali e un equipaggio della Croce Rossa di Quiliano Vado, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. Presente anche il sindaco Nicola Isetta.

Le cause dell'incendio, spento in circa due ore di operazioni senza fortunatamente gravi conseguenze per altri manufatti o persone, sono al momento sconosciute e saranno accertate una volta concluse le operazioni di spegnimento.

Redazione

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