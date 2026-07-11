Scontro tra auto e scooter a Savona: un ferito in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio odierno a Savona, all'incrocio tra corso Ricci e via Vittime di Brescia. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto.

L'allarme è scattato poco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare, l'automedica del servizio di emergenza sanitaria e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona.

L'allarme è scattato poco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare, l'automedica e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona.