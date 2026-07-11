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Cronaca | 11 luglio 2026, 18:12

Scontro tra auto e scooter a Savona: un ferito in ospedale

Sul posto Croce Oro Mare, automedica e forze dell'ordine. Il conducente dello scooter è stato soccorso e trasportato in codice giallo al San Paolo.

Scontro tra auto e scooter a Savona: un ferito in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio odierno a Savona, all'incrocio tra corso Ricci e via Vittime di Brescia. Per cause ancora in corso di accertamento, nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter e un'auto.

L'allarme è scattato poco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare, l'automedica del servizio di emergenza sanitaria e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona.

L'allarme è scattato poco dopo l'impatto. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Oro Mare, l'automedica e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità nella zona.

Redazione

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