Ex Comune di via Muzio a Stella: pronto il progetto di ristrutturazione della sala e degli spazi esterni

È pronto il progetto di ristrutturazione della sala e degli spazi esterni al piano terra dell'ex Municipio di Via Muzio a Stella.

Ad annunciarlo il Sindaco Andrea Castellini.

"Passo dopo passo, con programmazione e concretezza, continuiamo a prenderci cura del nostro territorio, a valorizzare il patrimonio pubblico e a potenziare i servizi per le famiglie - ha spiegato il primo cittadino - Siamo felici di annunciarvi che l'architetto progettista ci ha consegnato il progetto esecutivo per la riqualificazione dell'ex stabile municipale di Via Muzio".

Questo intervento sarà interamente finanziato grazie a fondi ministeriali per un importo di 100mila euro.

"Un piano d'azione globale per il nostro Comune. Questo cantiere non è un episodio isolato, ma si inserisce in una precisa strategia di recupero, sicurezza ed efficientamento energetico che stiamo portando avanti in tutto il territorio comunale" prosegue Castellini.

L'intervento di Via Muzio si aggiunge al nuovo Asilo Nido "G. Costantini" per il quale 520mila euro sono stati investiti per la riqualificazione e l'efficientamento energetico dell'ex scuola media, tramite fondi PNRR, che a settembre aprirà i battenti per accogliere i bambini del "nido" in una struttura moderna, sicura e all'avanguardia.

Per il Plesso Scolastico di Stella sono stati stanziati in questi anni 345mila per l'efficientamento energetico e 165mila euro invece per la caserma dei Carabinieri con la riqualificazione e l'efficientamento.

Sull'ex edificio scolastico di San Martino il progetto è attualmente in fase di sviluppo e prevede la completa riqualificazione e l'efficientamento energetico della struttura.

1.130.000 € in quasi cinque anni solo per gli stabili pubblici.

"Un passo alla volta si va distanti. Lavoriamo ogni giorno per intercettare risorse, pianificare interventi e consegnare alle future generazioni una Stella più efficiente, sicura e ricca di servizi" conclude il Sindaco.