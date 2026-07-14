Confservizi Nord Ovest, Massimo Zunino è stato eletto nella Giunta Esecutiva

Massimo Zunino, presidente di SAT, è stato eletto nella Giunta Esecutiva di Confservizi Nord Ovest, l'associazione sovraregionale che rappresenta, tutela e promuove gli interessi delle imprese dei servizi pubblici locali operanti in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

L'elezione è avvenuta nel corso dell'Assemblea dei soci, svoltasi ieri a Torino, che ha rinnovato gli organi associativi.

L'ingresso del presidente di SAT nella Giunta Esecutiva rappresenta un importante riconoscimento per l'azienda e per il territorio savonese, rafforzandone la presenza all'interno della principale associazione di rappresentanza delle public utility del Nord Ovest.

“E’ un segnale importante – ha sottolineato Massimo Zunino - per questo settore sempre più rilevante dell’economia che risponde a servizi fondamentali per l’utenza e in particolare al ruolo crescente che sta svolgendo nella provincia di Savona SAT, una realtà che in questi anni ha segnato indubbiamente una significativa crescita di risultati”.