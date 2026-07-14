Incidente sulla A10, riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7

AGGIORNAMENTO ORE 11.40: alle ore 11:15 circa, è stato riaperto il tratto compreso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle-Genova, in direzione Genova, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto all'altezza del km 1+800, all'interno della galleria Coronata Est. Attualmente, secondo quanto riferito, la viabilità scorre su tutte le corsie disponibili in direzione Genova e si registrano 9 km di coda per traffico congestionato.

++++

Incidente questa mattina sull’autostrada A10, all’interno della galleria Coronata est, dove due auto e un camion si sono scontrati in direzione Genova. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10, all’altezza del chilometro 1+800, causando la chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e l’allacciamento con la A7.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte più persone, anche se al momento non è ancora noto il numero preciso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con le ambulanze della Croce Azzurra di Fegino e della Croce Verde di Sestri Ponente.

Una delle persone coinvolte è stata assistita dai sanitari e trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Gli altri occupanti sono stati valutati sul posto.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione. Intorno alle 10.30 si registravano circa tre chilometri di coda all’interno del tratto chiuso, con tempi di percorrenza fortemente aumentati.

Per chi viaggia verso Genova, l’uscita consigliata è Genova Pra’, mentre l’ingresso suggerito è quello di Genova Ovest. Sul posto è presente anche il personale di Autostrade per la gestione dell’emergenza e della viabilità.