Pietra Ligure, cade dallo scooter che prende fuoco: paura sull'Aurelia, donna illesa (FOTO)

Attimi di paura questa mattina (giovedì 16 luglio, ndr) a Pietra Ligure, dove una donna è rimasta coinvolta in un incidente lungo la via Aurelia, nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria. L'episodio si è verificato intorno alle 8:15.

Secondo una prima ricostruzione, la donna, in sella al proprio scooter, avrebbe perso il controllo del mezzo nel tentativo di evitare un furgoncino sopraggiunto in quel momento. Lo scooter ha così sbandato, facendo cadere a terra la conducente e quindi, pochi istanti dopo l'impatto col suolo, il mezzo ha preso fuoco.

A intervenire per primi sono stati alcuni dipendenti della ditta antincendio Alma, che si trovavano casualmente a transitare nella zona e sono riusciti a domare le fiamme in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Questi hanno quindi completato le operazioni di spegnimento e provveduto alla messa in sicurezza dello scooter e dell'area interessata dall'incendio.

Fortunatamente la donna non avrebbe riportato conseguenze, così come nessun passante o altro utente della strada è rimasto coinvolto nell'accaduto. L'episodio ha comunque provocato alcuni rallentamenti alla circolazione lungo l'Aurelia durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Per gestirli e rilevare l'incidente è intervenuta anche la Polizia locale.