Autogru ribaltata a Roccavignale, Sp28 bis chiusa per la messa in sicurezza. Fracchia: "Quel tratto è un punto critico"

Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza lungo la Sp28 bis del Colle di Nava, nel centro abitato di Roccavignale, dopo l’incidente avvenuto ieri che ha visto il ribaltamento di un’autogru.

Il mezzo pesante, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo all’altezza dell’inizio di via Roma, finendo per occupare completamente la carreggiata e bloccando entrambe le corsie di marcia. Secondo una prima ricostruzione, tra le possibili cause ci sarebbe anche un possibile malfunzionamento dell’impianto frenante.

Fortunatamente il conducente è rimasto illeso e nessun altro veicolo è stato coinvolto. Nell’impatto, però, l’autogru ha colpito un’abitazione provocando danni alla struttura. Sulla strada si sono inoltre riversati materiali e liquidi provenienti dal mezzo, rendendo necessario un intervento urgente per ripristinare le condizioni di sicurezza.

La Provincia di Savona ha disposto la chiusura temporanea per consentire la rimozione del mezzo pesante e il completamento degli interventi necessari, che non possono essere eseguiti garantendo contemporaneamente il transito dei veicoli in condizioni di sicurezza. La riapertura è prevista nella giornata odierna, probabilmente nel pomeriggio, al termine dei lavori.

Oltre alla rimozione del veicolo, sarà necessario completare diversi interventi: sull’asfalto sono presenti solchi e danneggiamenti causati dal peso del mezzo, che dovranno essere ripristinati. Serviranno inoltre lavori per la messa in sicurezza dell’abitazione coinvolta e il successivo rimontaggio dei guard rail danneggiati.

Il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia, ha richiamato l’attenzione sulla criticità del tratto: "Quello è un punto molto problematico. Ho segnalato più volte la situazione: la strada è stretta, due camion non riescono a passare agevolmente".

Per il traffico leggero proveniente dal Piemonte e diretto verso la zona di Millesimo, la Provincia consiglia di utilizzare la ex SS 28 bis (vecchio tracciato), con ricongiungimento in direzione di Cengio Alta e Millesimo.

Per chi invece da Millesimo è diretto verso il Piemonte e in particolare verso Ceva, il percorso consigliato è l’ingresso in autostrada A6 Torino-Savona dal casello di Millesimo.

La Provincia invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente e a programmare gli spostamenti tenendo conto della chiusura temporanea della strada.