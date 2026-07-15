Calice Ligure e Loano in lutto per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, aveva 50 anni

Cordoglio a Calice Ligure e a Loano per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, mancata all'età di 50 anni.

A esprimere la propria vicinanza alla famiglia è stata l'amministrazione comunale calicese, che ha voluto ricordare in particolare l'impegno di Simona nella squadra locale dell'Aib Protezione Civile e la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.