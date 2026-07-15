 / Cronaca

Cronaca | 15 luglio 2026, 18:00

Calice Ligure e Loano in lutto per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, aveva 50 anni

Conosciuta per il suo impegno nel mondo del volontariato nel comune dell'entroterra finalese. I funerali venerdì 17 luglio, alle ore 15, nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano

Calice Ligure e Loano in lutto per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, aveva 50 anni

Cordoglio a Calice Ligure e a Loano per la scomparsa di Simona Di Lorenzo, mancata all'età di 50 anni.

A esprimere la propria vicinanza alla famiglia è stata l'amministrazione comunale calicese, che ha voluto ricordare in particolare l'impegno di Simona nella squadra locale dell'Aib Protezione Civile e la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.

"L'amministrazione comunale di Calice Ligure si stringe ai familiari ed ai parenti tutti di Simona Di Lorenzo e manifesta a tutti loro le più sentite condoglianze per la sua scomparsa. A Massimo e Giacomo un sentito abbraccio", si legge nel messaggio di cordoglio.

"A Simona il nostro ringraziamento per la sua attività nella locale squadra Aib Calice Ligure e la sua presenza in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati in paese. Un triste e doloroso percorso ha caratterizzato il suo tempo, purtroppo troppo breve", conclude l'amministrazione comunale.

Simona lascia il marito Massimo, il figlio Giacomo, la mamma Giovanna, il fratello Maurizio con Ramona, gli zii, le zie, i parenti e gli amici.

Il rosario sarà recitato giovedì 16 luglio alle ore 19.30, presso l'Oratorio delle Cappe Turchine a Loano, mentre i funerali saranno celebrati venerdì 17 luglio alle ore 15 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Loano. Dopo la cerimonia funebre, Simona riposerà nel cimitero capoluogo di Loano.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium