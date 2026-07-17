Noli, Marino Pastorino ufficializza la candidatura a sindaco per le amministrative 2027

C'è ufficialmente il primo candidato a scendere in campo per le elezioni comunali del 2027 a Noli.

Ad annunciare la discesa nell'agone della contesa per diventare sindaco della cittadina del Golfo dell'Isola è Marino Pastorino. L'annuncio dell'attuale consigliere di minoranza è arrivato attraverso un messaggio rivolto ai cittadini, con il quale ha comunicato che sabato 18 luglio presenterà la propria candidatura a sindaco insieme al nuovo simbolo della lista civica "Noli C'è".

L'appuntamento è fissato per la mattinata in piazza Ronco, di fronte all'oratorio di Sant'Anna, dove sarà allestito un gazebo per incontrare la cittadinanza e raccogliere proposte e suggerimenti.

L'iniziativa segna l'avvio del percorso politico della lista "Noli C'è" in vista delle elezioni amministrative del 2027, con una campagna che, nelle intenzioni del candidato, punta sul dialogo diretto con i cittadini e sul coinvolgimento della comunità nella definizione delle priorità per il futuro del paese.

Pastorino ha spiegato che la lista civica sarà composta da "un nuovo gruppo di persone" nato con l'obiettivo di "ascoltare i problemi della comunità, costruire un futuro migliore per i ragazzi ed esserci sempre con impegno civico, nuove idee e buona volontà per il bene della città".