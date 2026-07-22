Savona, entrano in un’abitazione sfondando la porta: arrestati due 32enni

Nella tarda serata di lunedì scorso i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile – Sezione Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato due cittadini algerini di 32 anni con l’accusa di violazione di domicilio in concorso. L’intervento è avvenuto nei pressi di Largo Tissoni.

A far scattare l’intervento dei militari è stata la segnalazione di alcuni residenti, che avevano notato movimenti sospetti all’interno di un’abitazione vicina. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i due uomini all’interno dell’appartamento, nel quale erano riusciti a entrare dopo aver forzato e danneggiato la porta d’ingresso.

Al termine degli accertamenti, i due sono risultati avere diversi precedenti a carico. Per questo motivo sono stati arrestati e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Nel corso del giudizio direttissimo celebrato ieri mattina davanti al Tribunale di Savona, gli arresti sono stati convalidati. Nella stessa giornata, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Savona, i Carabinieri hanno dato esecuzione ai due provvedimenti di espulsione già emessi nei confronti degli stranieri, accompagnandoli in un Centro di permanenza per i rimpatri.