Maxi colonna di fumo nero a Cenesi: di nuovo a fuoco la discarica (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 14.00: L'incendio è attualmente circoscritto e sembra essere sotto controllo.

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Colonna di fumo nero sopra la regione Enesi, a Cenesi sul territorio di Cisano sul Neva, dove si è sviluppato un incendio all'interno dell'impianto per il trattamento dei rifiuti.

Il fumo, ben visibile anche a chilometri di distanza, ha subito attirato l'attenzione degli abitanti della zona.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Albenga, di Finale e di Savona con l'autobotte e la protezione civile, al lavoro per domare le fiamme e impedirne l'estensione ai terreni vicini e alle abitazioni presenti nell'area. La situazione delle canne al di fuori del perimetro della fornace è al momento sotto controllo.

Tra i residenti si fa strada la preoccupazione per i risvolti ambientali: la combustione dei materiali accumulati nell'impianto può infatti liberare sostanze pericolose nell'atmosfera. Possibile, nelle prossime ore, l'attivazione di rilevamenti sulla qualità dell'aria.

Lo scorso aprile la stessa discarica era stata colpita da un incendio di vaste proporzioni. Si tratta di un impianto di recupero materiale autorizzato per rifiuti speciali non pericolosi. Nel sito vengono avviate a riciclo varie frazioni di rifiuti differenziati, in particolare carta e cartone, plastica, scarti alimentari e inerti.

Sul posto intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale.