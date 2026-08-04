Cisano sul Neva, rifiuta di lasciare l'albergo ma nasconde della droga: 34enne arrestato dai Carabinieri

Nel tardo pomeriggio di domenica, i Carabinieri della Stazione di Villanova d’Albenga hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 34 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento dei militari è scattato a seguito di una richiesta di supporto giunta da una struttura ricettiva del territorio, all'interno della quale l'uomo si era insediato rifiutando categoricamente di allontanarsi.

L'intuito dei Carabinieri, intervenuti tempestivamente per riportare la calma, ha subito consentito di far emergere un quadro ben più grave: l'atteggiamento dell'uomo ha infatti indotto i militari ad approfondire il controllo con una perquisizione sul posto, rivelando una vera e propria centrale dello spaccio itinerante.

Tra gli effetti del soggetto sono stati trovati oltre 50 grammi di eroina in pietra e più di 23 grammi di cocaina, parte della quale ancora allo stato solido, a testimonianza dell'elevata purezza della materia prima.

Insieme alla droga, i militari hanno sottoposto a sequestro due bilancini di precisione, sostanza da taglio, abbondante materiale per il confezionamento delle dosi e 370 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita.

Impiantata sul mercato al dettaglio, la partita di stupefacente, previa ulteriore lavorazione e taglio, avrebbe garantito un guadagno illecito stimabile tra i 4.000 e i 6.000 euro.

L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata di ieri, all'esito del quale l'Autorità Giudiziaria di Savona ha convalidato l'arresto e, a fronte della richiesta dei termini a difesa avanzata dal legale dell'imputato, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

"Questo importante risultato operativo testimonia ancora una volta il valore insostituibile del capillare controllo del territorio svolto dall'Arma dei Carabinieri. Una presenza costante ed efficace che, partendo dall'ascolto delle richieste dei cittadini e dei gestori delle attività locali, si traduce in un'azione tempestiva e determinante per la prevenzione e la repressione dei reati, a garanzia della sicurezza e del decoro di tutta la comunità" spiegano dal Comando provinciale dei Carabinieri di Savona.



