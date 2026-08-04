Ancora fiamme nel Savonese: incendio nei boschi di Stella Santa Giustina, continua la bonifica a Sassello

AGGIORNAMENTO ORE 9.51: l’incendio divampato a Stella Santa Giustina è al momento contenuto. La situazione è in miglioramento, anche grazie all’intervento dell’elicottero

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Un nuovo incendio boschivo è divampato nel territorio di Stella Santa Giustina, lungo la strada che conduce al Monte Beigua. L'allarme è scattato nelle scorse ore e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato un'ampia area boscata e, al momento, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. L'obiettivo dei soccorritori è contenere il fronte del rogo ed evitare che l'incendio, alimentato dalle alte temperature e dalla vegetazione resa arida dal caldo, possa estendersi ulteriormente.

La zona interessata è particolarmente impervia e rende complesse le operazioni: l'elicottero antincendio sorvola l'area senza sosta dalle prime ore della giornata, mentre le squadre a terra stanno lavorando per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza il versante.

Resta alta l'attenzione anche nel vicino comune di Sassello, dove l'incendio divampato nei giorni scorsi in località Chiapuzzo non può ancora dirsi del tutto concluso. Le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile sono ancora al lavoro nella fase di bonifica, necessaria per eliminare gli ultimi focolai e scongiurare eventuali riprese delle fiamme.