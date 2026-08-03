Attimi di paura ai Bagni Lido di Pietra Ligure: uomo bloccato e portato via dai carabinieri

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi ai Bagni Lido di Pietra Ligure, dove un uomo è stato fermato sulla battigia dopo aver creato agitazione tra i presenti.

Secondo quanto raccontato da alcune persone che si trovavano nello stabilimento balneare, l’uomo avrebbe iniziato a comportarsi in modo aggressivo davanti ai bagnanti, attirando l’attenzione di chi era in spiaggia.

Sempre stando alle testimonianze raccolte sul posto, il soggetto sarebbe apparso in evidente stato di alterazione, probabilmente dovuto all’abuso di alcol. In quei momenti avrebbe anche raccolto alcune pietre dalla spiaggia, arrivando a minacciare di lanciarle.

La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei bagnini dello stabilimento e di alcuni clienti, che hanno cercato di contenere l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Poco dopo sono giunti i carabinieri, che hanno proceduto a fermarlo direttamente sulla battigia. Sul posto anche i militi della Croce Rossa Italiana.

Dopo le prime cure, si è reso necessario il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti.