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Cronaca | 04 agosto 2026, 15:08

Dego, incendio boschivo in località Bormiola: intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile (FOTO E VIDEO)

Si tratta del quarto incendio nelle ultime ore dopo Sassello, Stella e la discarica di Cenesi.

AGGIORNAMENTO DELLE 17.00: L'incendio di bosco è stato spento. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere delle rotoballe di fieno.

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E' stato lanciato l'allarme intorno alle 14.30 per un incendio boschivo a Dego.

Sul posto in località Bormiola nei pressi di Cascina Palazzo stanno intervenendo i vigili del fuoco e una squadra di protezione civile di Cairo Montenotte.

"Ha preso fuoco un campo vicino a Cascina Palazzo con il vento  cheha bruciato la riva. Le fiamme hanno coinvolto anche delle rotoballe di fieno e i vigili del fuoco stanno cercando di spegnerle" ha detto il vicesindaco di Dego Corrado Ghione.

Si tratta del quarto incendio nelle ultime ore dopo la ripresa del rogo a Sassello, nella discarica di Cenesi e nei boschi a Stella Santa Giustina.

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