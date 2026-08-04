Investimento pedonale a Noli: 12enne ricoverato in Terapia Intensiva al Gaslini

È ricoverato in Terapia Intensiva all’ospedale Gaslini di Genova il 12enne investito ieri, intorno alle 19, lungo la via Aurelia a Noli. Il ragazzo, che ha riportato un politrauma, non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato urtato da un’automobile mentre si trovava sulla carreggiata. L’allarme è scattato immediatamente: sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l’automedica del 118, che hanno prestato le prime cure.

Il 12enne è stato inizialmente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. Successivamente, per la necessità di ulteriori accertamenti e di cure specialistiche, è stato trasferito all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

A occuparsi dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono i carabinieri, intervenuti sul posto anche per gestire la viabilità nella zona interessata.