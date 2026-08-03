Savona, infortunio sul lavoro in via Scotto: un ferito in codice giallo al San Paolo

Quattro incidenti sul lavoro nel giro di poche ore nel Savonese.

Dopo l'operaio caduto da un ponteggio e il lavoratore rimasto ferito a Quiliano, nel pomeriggio, poco prima delle 16, è stato lanciato l'allarme per un altro infortunio sul posto di lavoro in via Scotto a Savona. Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118 e i militi della Croce Bianca, che hanno trasportato il ferito (scivolato da una scala, secondo quanto riferito) in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Poco dopo le 17, invece, i soccorsi si sono spostati a Vado Ligure, in via alla Costa, per un lavoratore che aveva riportato un trauma alla testa. Sul luogo dell'incidente è intervenuta la Croce Rossa di Quiliano, che ha accompagnato l'infortunato, anche in questo caso in codice giallo, al San Paolo.

Per entrambi gli episodi sono intervenuti gli ispettori dell'Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (UOPSAL), incaricati di svolgere tutti gli accertamenti necessari.