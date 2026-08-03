Maxi rissa in centro ad Albenga, un uomo finisce sotto un'auto: cinque i denunciati, uno per resistenza

Sono bastati pochi minuti ai carabinieri della Compagnia di Albenga per riportare la calma in centro città e identificare tutti i protagonisti della rissa scoppiata nel pomeriggio di domenica 2 agosto (leggi QUI). Cinque le persone denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Savona. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Claudio Martini.

Tutto è cominciato intorno alle 13, quando un cittadino ha chiamato la centrale operativa segnalando una lite in strada in via dei Mille. Sul posto è arrivato l'equipaggio della Sezione Radiomobile, che ha raccolto la testimonianza di una residente: poco prima tre uomini si erano presentati sotto la sua abitazione, urlando e colpendo ripetutamente il portone.

I militari si sono messi sulle loro tracce e li hanno rintracciati a poca distanza, tutti e tre di origine tunisina e in evidente stato di alterazione psicofisica. Nel frattempo, secondo le prime ricostruzioni, dalla casa presa di mira sarebbe partita una telefonata ad altre due persone (un albanese e un romeno) che si sono presentate sul posto accompagnate da un cane. Dalle parole si è passati alle mani, con i tafferugli che si sono estesi da via dei Mille a piazza del Popolo. Nella colluttazione l'animale ha morso uno dei presenti, poi trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

L'arrivo dei carabinieri non è bastato a fermare subito gli scontri. Nella concitazione uno degli uomini è scappato attraversando la carreggiata ed è stato investito da un'auto in transito, finendo contro il parabrezza. In preda all'agitazione si è poi infilato sotto il veicolo, tanto che per estrarlo in sicurezza è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per lui il trasporto in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti l'automedica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi del sinistro e gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Ai carabinieri si è aggiunta anche una pattuglia della Stazione di Borghetto Santo Spirito, arrivata in rinforzo.

Uno dei cinque, con atteggiamento ostile verso i militari, è stato immobilizzato e accompagnato negli uffici del Comando. Al termine degli accertamenti tutti e cinque sono stati denunciati a piede libero per rissa; per uno di loro è scattata anche l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.