Noli, 12enne investito sulla via Aurelia: soccorsi mobilitati

Incidente stradale intorno alle 19 sulla via Aurelia a Noli.

Secondo le prime informazioni, un pedone sarebbe stato urtato da un'auto in transito. La persona coinvolta, secondo quanto riferito, sarebbe un dodicenne.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Spotorno e l'automedica del 118. Il giovane ferito è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona per le cure del caso.

Per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, impegnati anche nella gestione della viabilità nella zona interessata.