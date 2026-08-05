Guasto al sistema di bigliettazione di Tpl Linea: autobus senza validatrici per ore

Salta la bigliettazione elettronica di Tpl Linea, con forti disagi per gli utenti. Ieri un problema tecnico ha messo fuori uso il sistema di bigliettazione elettronica dell'azienda. Per diverse ore le validatrici installate sugli autobus non hanno funzionato, impedendo ai passeggeri di acquistare o convalidare il biglietto e costringendo l'azienda a far proseguire il servizio senza la possibilità di riscuotere il costo della corsa.

L'anomalia ha interessato l'intera rete provinciale e, oltre alle validatrici, avrebbe coinvolto anche il sistema di geolocalizzazione dei mezzi. Su tutti i dispositivi compariva la stessa segnalazione di errore, che ne impediva il normale utilizzo. Ai viaggiatori che dovevano spostarsi con gli autobus non è rimasto altro da fare che viaggiare senza biglietto, con un mancato introito non trascurabile per l'azienda.

Il problema è stato risolto nel pomeriggio. "Si è verificato un problema tecnico – spiega Tpl Linea, che si è scusata con l'utenza – che ha interessato le validatrici elettroniche dei titoli di viaggio installate a bordo degli autobus, rendendole temporaneamente non operative. L'anomalia è stata risolta e il servizio è stato completamente ripristinato: tutte le validatrici sono nuovamente funzionanti e operative.

Dalle verifiche effettuate, il malfunzionamento è riconducibile a un problema tecnico relativo ai sistemi informatici dedicati alla bigliettazione elettronica, forniti a Tpl Linea dalle ditte facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con le quali sono state immediatamente avviate le attività necessarie per il ripristino del servizio".