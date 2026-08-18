Le Vele Alassio accende la Riviera: sette giorni di grandi ospiti e party fino al 24 agosto. Gran finale da vivere!

La settimana più attesa dell’estate entra nel vivo a Le Vele Alassio, pronta a trasformare la Riviera in una grande pista da ballo per sette serate consecutive. Da martedì 18 a lunedì 24 agosto, il calendario del club propone un susseguirsi di party e ospiti internazionali, con alcuni dei nomi più importanti del panorama mondiale, affiancati dai DJ che rappresentano l’identità musicale de Le Vele. Una programmazione pensata per accompagnare il pubblico dalla notte fino alle prime ore del mattino.



Martedì 18 agosto — ore 23:00 — ALL STARS con Afrojack

Si parte martedì 18 agosto, dalle ore 23:00, con “All Stars”, una serata che porta sul palco de Le Vele uno dei DJ e producer più celebri al mondo: Afrojack. Producer pluripremiato e vincitore di un Grammy Award, Afrojack ha costruito la propria carriera attraverso produzioni e collaborazioni con alcune delle più grandi star della musica internazionale. Il successo mondiale di Take Over Control ha contribuito a consacrarlo definitivamente, mentre il suo lavoro in studio lo ha portato a collaborare con artisti del calibro di David Guetta, Beyoncé, Pitbull, Will.i.am e Lil Jon. Una presenza capace di trasformare la

consolle in un concentrato di energia, tra grandi hit, sonorità elettroniche e atmosfere da festival. Ad accompagnarlo in consolle ci saranno Gil Glaze e Francis Key, per una notte destinata a inaugurare nel migliore dei modi la lunga settimana de Le Vele.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 20,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Mercoledì 19 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND con Indira Paganotto

Mercoledì 19 agosto, dalle ore 23:00, sarà la volta di “Change Your Mind”, con protagonista Indira Paganotto, una delle artiste più riconoscibili e richieste della nuova generazione della musica elettronica. Nata alle Canarie e cresciuta musicalmente a Madrid, Paganotto ha sviluppato uno stile personale che fonde Techno, Psytrance, House e influenze provenienti dalla musica degli anni Novanta. La sua cifra distintiva è fatta di set energici, grande dinamismo e una continua ricerca di contaminazioni sonore. Negli ultimi anni ha conquistato le consolle di alcuni dei più importanti club e festival internazionali, tra cui Tomorrowland, Awakenings, Circoloco, Amnesia, EXIT, Fabric ed EDC Las Vegas. Ad aprire e chiudere la serata sarà Valentinø, DJ amico del club e artista dell’etichetta di Indira Paganotto: un elemento che renderà ancora più speciale l’appuntamento.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 20,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 25,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:30: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Giovedì 20 agosto — ore 23:00 — MAMACITA

La settimana prosegue giovedì 20 agosto, dalle ore 23:00, con il party “Mamacita”, uno degli appuntamenti più coinvolgenti del calendario estivo de Le Vele. È il format più amato dagli appassionati delle sonorità Latin Urban, capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di energia, spettacolo e grandi successi.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.



Venerdì 21 agosto — ore 23:00 — FEELINGS

Venerdì 21 agosto, dalle ore 23:00, Le Vele cambia nuovamente atmosfera con “Feelings”, l’evento che porta ad Alassio un’atmosfera internazionale attraverso le migliori selezioni di Afro House e Indie Dance. Special guests della serata saranno Lazare e DK. Al loro fianco, salirà in consolle Francis Key, autentica certezza per il pubblico de Le Vele, capace di creare un perfetto equilibrio tra eleganza musicale ed energia in pista.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Sabato 22 agosto — ore 23:00 — STYLHERTZ

Sabato sera è nuovamente sinonimo di stile. Sabato 22 agosto, dalle ore 23:00, ritorna infatti “Stylhertz – Where Music Meets Style”, il format che unisce musica, eleganza e atmosfera. In consolle arriva Nicolas Monier, protagonista delle notti di alcuni dei club più rinomati d’Europa, insieme al resident Francis Key. A rendere ancora più riconoscibile lo stile della serata ci sarà anche un dress code: per gli uomini è gradita la camicia.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 23 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Jamie Jones

La domenica rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’intera settimana. Si parte già alle ore 16:00 con il closing party daytime di “Change Your Mind”, che vedrà protagonista uno degli ospiti più ambiti della scena House internazionale: Jamie Jones. DJ e producer britannico, Jones è una delle figure centrali della House contemporanea e ha costruito negli anni una carriera internazionale legata a un sound profondamente riconoscibile. È inoltre fondatore di Hot Creations e del progetto Paradise, due realtà diventate punti di riferimento per la scena House mondiale. Con lui, per un pomeriggio che promette di trasformarsi in una lunga notte, ci saranno Joe Rolét e Proudly People. Il daytime non sarà infatti un semplice appuntamento pomeridiano: lafesta proseguirà fino a tarda notte, accompagnando il pubblico in un lungo viaggio musicale dall’aperitivo fino alla notte.



Promozioni dell'evento:

- Ticket (1st Release): € 25,00 / Ticket (2nd Release): € 30,00 / Ticket

(3rd Release): € 35,00 / Ticket (4th Release) - € 40,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Lunedì 24 agosto — ore 23:00 — ALL STARS con Bob Sinclar

A chiudere una settimana semplicemente straordinaria sarà, lunedì 24 agosto dalle ore 23:00, il ritorno di “All Stars” con una vera leggenda della musica dance internazionale: Bob Sinclar. Da oltre 10 anni consecutivi, il pubblico de Le Vele potrà ritrovare uno degli artisti più amati e longevi della scena elettronica mondiale. Nato artisticamente nella Parigi degli anni Novanta, Bob Sinclar è diventato uno dei principali ambasciatori della French Touch e della house internazionale, firmando successi entrati nell’immaginario collettivo come “Love Generation”, “World, Hold On” e “Rock This Party”. La sua

carriera attraversa decenni di musica, club culture e grandi palcoscenici internazionali, mantenendo intatta la capacità di trasformare ogni set in una celebrazione collettiva della musica e del divertimento. Ad accompagnarlo in consolle ci sarà, ancora una volta, Francis Key, per un finale all’altezza di una settimana che si preannuncia memorabile.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 30,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 35,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.



Sette giorni, un solo grande palcoscenico. Dal 18 al 24 agosto, Le Vele Alassio si prepara dunque a diventare uno dei punti di riferimento della

nightlife della Riviera, con una settimana di grandi protagonisti: Afrojack, Indira Paganotto, Jamie Jones e Bob Sinclar, insieme a Lazare, Nicolas Monier, Gil Glaze, Valentinø, DK, Joe Rolét, Proudly People e ai resident del club. Sette giorni, sette appuntamenti e un’unica promessa: vivere la notte, la musica e l’estate senza fermarsi mai. L’estate de Le Vele non si racconta. Si balla.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio All Stars presents Afrojack - Tuesday, 18th August 2026



The Brightest Stars. The Hottest Nights.



Tuesday, 18th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

All Stars

presents

AFROJACK



LINE UP

AFROJACK

Gil Glaze

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-all-stars-presents-afrojack-tuesday-18th-august-2026/241347/channel/le-vele







Change Your Mind pres. Indira Paganotto at Le Vele Alassio - Wednesday,

19th August 2026



Join us and step into a new dimension!



Wednesday, 19th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



CHANGE YOUR MIND

presents

INDIRA PAGANOTTO

at

LE VELE ALASSIO



LINE UP

INDIRA PAGANOTTO

VALENTINØ



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/change-your-mind-pres-indira-paganotto-at-le-vele-alassio-wednesday-19th-august-2026/241472/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 20th August 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 20th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Davare Wagwan

Tami

Rayden



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-20th-august-2026/241580/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Friday, 21st August 2026



Come to Feel the Rhythm!



Friday, 21st August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Lazare

DK

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-friday-21st-august-2026/241782/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Stylhertz - Saturday, 22nd August 2026



Where music meets style!



Saturday, 22nd August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

STYLHERTZ



LINE UP

Nicolas Monier

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-stylhertz-saturday-22nd-august-2026/241682/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime Closing Party -

Sunday, 23rd August 2026



Sunday, 23rd August 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime

CLOSING PARTY



LINE UP

JAMIE JONES

Joe Rolét

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-closing-party-sunday-23rd-august-2026/241386/channel/le-vele







Le Vele Alassio All Stars presents Bob Sinclar - Monday, 24th August 2026



The Brightest Stars. The Hottest Nights.



Monday, 24th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

All Stars

presents

BOB SINCLAR



LINE UP

BOB SINCLAR

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-all-stars-presents-bob-sinclar-monday-24th-august-2026/241623/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

