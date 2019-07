Cairo Montenotte ha urgente bisogno di un ospedale

Giunge questa lettera alla nostra redazione:

Cairo necessita senza indugi di un Ospedale. La non considerazione di questo bisogno indigna immensamente. Il disagio di dover ricorrere per la minima cosa al S. Paolo in Valloria va oltre i 25 chilometri di Cairo- Savona.

Lo sappiamo bene noi cairesi e lo sanno quelli che questa strada la percorrono occasionalmente. A costoro rimangono impresse nelle mente le curve e i giusti limiti di velocità che allungano i tempi normali di percorrenza dei 25 chilometri scritti sulla carta. Il periodo invernale è un altro capitolo che aggrava ancora di più la situazione. Ci si domanda perché il tutto non sia tenuto in considerazione da coloro che hanno il compito di decidere, disporre ed organizzare.

Ci si domanda perché si esaspera la situazione di vita di un territorio che a poco a poco è stato privato di tante sue risorse. Adesso, al limite della tolleranza, siamo consci che il mancato utilizzo in toto della struttura Ospedaliera determina un inevitabile deterioramento e allora non si vorrebbe che il suo utilizzo fosse deviato verso un qualcos'altro che non sia un Ospedale per "tutta" la popolazione di Cairo.

Anna Marenco