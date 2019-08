Pro Loco di Gorra e Olle: Marisa Folco è la nuova segretaria

Nota ufficiale della Pro Loco di Gorra e Olle : "A seguito della sua nomina ad assessore del Comune di Finale Ligure, la Segretaria della Pro Loco di Gorra e Olle, Marilena Rosa, al fine di non incorrere in casi di incompatibilità con la sua nuova carica politica, ha ritenuto opportuno rassegnare le dimissioni dal Direttivo della nostra Pro Loco.

Pertanto ieri sera 5 agosto, in seduta straordinaria, si è riunito il Direttivo della Pro loco finalese, che non ha potuto far altro che prendere atto delle dimissioni della Sig.ra Rosa, e dopo averla ringraziata per l'opera di volontariato svolta per molti anni con passione e dedizione, è passato alle votazioni per ricoprire l'importante figura istituzionale.

Raccogliendo il consenso unanime di tutto il Direttivo, Marisa Folco apprezzata per la sua attività di volontariato che da anni svolge all'interno della nostra Pro loco e della Croce verde di Finalborgo, è stata eletta per acclamazione a ricoprire il ruolo di Segretaria.

Il Presidente della Pro Loco di Gorra e Olle, considerando gli imminenti impegni relativi alla prossima 52^ Ecosagra delle Melanzane Ripiene, ha chiesto alla Sig.ra Folco di rendersi da subito operativa nel suo nuovo ruolo, cosa che la nostra bravissima Marisa ha immediatamente fatto, redigendo il suo primo verbale d'assemblea.

La Pro Loco è certa che la Sig.ra Folco Marisa, grazie alla sua volontà, al suo impegno ed alla sua disponibilità, saprà colmare il vuoto lasciato dalla nostra Marilena".