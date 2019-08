Finale Ligure, il 16 agosto Domenico Quirico presenta il libro "Morte di un ragazzo italiano - in memoria di Giovanni Lo Porto"

Venerdì 16 agosto, a Finale Ligure, Domenico Quirico presenta il libro "Morte di un ragazzo italiano - in memoria di Giovanni Lo Porto" (Neri Pozza Editore).

Appuntamento con Pier Paolo Cervone, alle ore 21.00, in piazzale Buraggi nell'ambito della XXIV edizione di "Un libro per l'estate". Ingresso libero .

Il 23 aprile 2015 Barack Obama, in qualità di presidente e Commander in Chief degli Stati Uniti d’America, annuncia al mondo intero l’uccisione di Giovanni Lo Porto, il giovane cooperante italiano, per opera di un drone statunitense sul confine tra Afghanistan e Pakistan. Il giorno dopo il ministro degli esteri italiano illustra le presunte circostanze di quell’assassinio a un’aula del Parlamento completamente vuota. Qualche anno dopo la magistratura italiana dispone l’archiviazione delle indagini sulle reali cause del decesso di Lo Porto per assenza di collaborazione da parte delle autorità americane. Cala il silenzio totale, del governo, dei partiti, dell’opinione pubblica sulla morte di un ragazzo italiano.