Agosto va a concludersi ma il weekend in provincia di Savona è ancora denso di eventi

Agosto si sta avvicinando alla sua conclusione, ma sono ancora tanti gli eventi che animano la provincia di Savona.

ALASSIO - Le bocce tornano protagoniste in piazza Partigiani. In attesa del Mondiale Under 18/23 che si terrà dal 24 al 28 settembre presso il Palaravizza, ad Alassio proseguono le iniziative di promozione dello sport bocce. Dopo il torneo junior, per la specialità delle beach bocce è arrivato il momento della competizione riservata agli adulti. Dopodomani, domenica 25 agosto, esattamente 30 giorni prima dell’inizio della rassegna iridata la storica location della Targa d’oro sarà il teatro della tappa ligure del circuito nazionale Fib.

ALBENGA - Continua la rassegna culturale “Arte fra i Leoni” ideata dal' UCAI con il patrocinio della Curia e del comune di Albenga. Giovedì 22 Agosto l'autore Pupi Bracali ha accolto gli spettatori, per parlare del suo ultimo lavoro: “Quello che non è”. Il libro, il tredicesimo per lo scritto, rappresenta una nuova avventura per l'ispettore Calcagno. Sabato 24 sarà invece il consigliere comunale Martina Isoleri a presentare il suo lavoro: “Don Antonio Balletto e la sua Biblioteca”, l'autrice dialogherà con il pubblico anche sul ruolo delle biblioteche nei tempi odierni.

ALBISOLA SUPERIORE - Sabato 24 agosto 2019, alle 10.00, in corso Ferrari, angolo via Poggi, a Albisola Superiore, si terrà l’inaugurazione del riposizionamento del pannello in ceramica raffigurante la Madonna della Misericordia, opera dell’artista Giacomo Raimondi (Savona 1912 - 1982) che ha frequentato negli anni Trenta la scuola d’arte “Bartolomeo Guidobono” di Savona dedicandosi alla pittura e che ha lavorato in numerose manifatture tra cui la Casa dell’Arte, La Fenice, IAMA, Ce.As. e la Giuseppe Mazzotti.

FINALE LIGURE – Sabato e domenica, per le vie di Finalborgo, ultimi due giorni per il “Viaggio nel Medioevo”. La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione Culturale Centro Storico del Finale, è iniziata giovedì 22 agosto.

FINALE LIGURE - Per l'ultimo incontro nell'ambito della Rassegna Musicale dell'Accademia di Finale Ligure è nuovamente Varigotti con la sua Piazzetta Libeccio il palcoscenico ideale del concerto che vede il M. o Fabio Tessiore impegnato con sax, pianoforte e tastiera. Accanto a lui la splendida voce di Susanna Ferretti e, in qualità di ospite, Giorgia Virgilio con la sua chitarra. Entrambe le artiste sono allieve dell'Accademia e la loro esibizione è stata applauditissima nel concerto tenuto dall'Accademia Rock Gli Allievi tenutosi nella Piazza Vittorio Emanuele di Finale Ligure. Riascoltare sarà una grande opportunità. La serata è ad entrata libera, siete tutti attesi alle ore 21,30 di domenica 25 agosto.

FINALE LIGURE - Per la XXIV edizione della rassegna culturale "Un libro per l'estate" sabato 24 agosto alle 21:15 in piazzale Buraggi a Finalmarina, lo scrittore Claudio Vercelli presenta il libro "Neofascismi" (edizioni del Capricorno).

FINALE LIGURE - Per la XXIV edizione della rassegna culturale "Un libro per l'estate" domenica 25 agosto alle 21:15 in piazzale Buraggi a Finalmarina, lo scrittore Stefano Genovese presenta il libro: "Perché il Bio non è una bufala, fa bene, è giusto e fa risparmiare" (Piemme edizioni), con la partecipazione di Luca Testa (negozi NaturaSì di Finale e Albenga).

FINALE LIGURE – In frazione Gorra, celebrazioni di San Bartolomeo Apostolo. alle 10:30 la Santa Messa officiata dal canonico don Giovanni Grasso, parroco di Gorra, mentre alle 20:30 a celebrare la Messa Solenne sarà don Dario Ottonello, curato di San Giovanni Battista ad Imperia Oneglia. La funzione serale vedrà la presenza del coro “Don Nicolò Parodi” di Loano e, al termine, prenderà il via la processione che si snoderà per le vie del paese, dalla chiesa parrocchiale alla cappella dell’Annunziata e ritorno, accompagnata dalle note della Filarmonica "Guido Moretti 1518" di Pietra Ligure. Al termine della processione, ci si radunerà per un momento conviviale nel piazzale della chiesa, al quale tutta la popolazione è invitata. Ricordiamo infine che domenica 25 agosto alle 10.30 si terrà la Santa Messa per ricordare i defunti della Parrocchia.

LOANO - Domenica 25 agosto alle 21 nei Giardini Caduti di Nassiriya di Loano si terrà la finale della quarta edizione di “Miss Riviera delle Palme e Reginetta del CarnevaLoa”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione Vecchia Loano con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, che quest'anno vale anche come selezione regionale di “Una ragazza per il cinema”.

NOLI - Domenica sera a Noli, alle ore 21.15 nel Porticato della Loggia, arriva il Grande Ammiraglio Paolo Tahon di Revel. La figura dell’illustre uomo di mare è al centro del racconto dipanato dal giornalista Pier Paolo Cervone nel suo ultimo libro, il tredicesimo, tutti dedicati alla storia della Prima e Seconda guerra mondiale.

ONZO - Anche quest’anno Tribaleglobale organizza, a partire dal 25 agosto, un insieme di eventi in onore della comunità Onzese e della sua storia. Infatti il 4 settembre ricorre il 438 anniversario della Costituzione di Onzo in libera Repubblica. La liberazione di questo piccolo paese dal tiranno dell’epoca avviene a causa di una donna. La memoria popolare narra che Scipione del Carretto tento’ di usare violenza su una giovane, provocando la reazione degli Onzesi che bruciarono il castello e cacciarono il prepotente, iniziando un periodo di libertà ed autonomia che durò oltre duecento anni. Si inizia con 364, format finalizzato a ricordare che le donne, i loro saperi, la loro bellezza vanno considerati oltre l’8 marzo, appunto anche le altre 364 giornate. Sotto questo titolo troverete a Onzo a partire dal 25 agosto alle ore 16: - nella Casa degli Artisti una performance di Rosa Bellantoni, che applicherà una sua poesia su un’opera di Rosaria Straffalaci. Contestualmente si inaugurano nello stesso luogo due mostre : BEE, dipinti e sculture di Rosaria Straffalaci e BORO BORO, opere tessili di Pietrina Atzori che dialogano con antichi Boro Giapponesi. - a seguire nel Parco Mnemosine verrà inaugurata “ Vanità” un’opera di Rosaria Staffalaci e una mostra di sculture ispirate alla memoria della Grande Madre. - nella Locanda Tribaleglobale “ Semplicemente belli: pettini tradizionali africani e indonesiani”.

PIETRA LIGURE - Esclusivo appuntamento con l’evento-mercato più famoso d’Italia. Arriva infatti per la prima volta a grandissima richiesta l’eccellenza dell’unico vero ed originale mercato di qualità de "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi". In uno speciale evento che ovunque attrae migliaia di visitatori, tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente cineserie di scarso pregio ed imitazioni, solo qualità garantita al prezzo migliore! Le notissime "boutique a cielo aperto" (come vengono ormai definite anche su stampa e TG nazionali) apriranno domenica 25 agosto nella centrale location di Viale della Repubblica con il patrocinio della città. Dunque una giornata da non perdere assolutamente per le migliaia di fans dell’originale Consorzio della zona! Sarà come al solito la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 20.

QUILIANO - A partire da domenica 25 agosto i suggestivi spazi di Villa Maria di Quiliano ospiteranno l’esposizione artistica “Pachamama”, omaggio alla Madre Terra e ai suoi innumerevoli volti. La mostra, che vede il patrocinio del Comune di Quiliano, mostra l’alternarsi delle discipline artistiche e presenta al pubblico pregevoli opere pittoriche, scultoree e fotografiche, che declinano il tema in base alle diverse sensibilità. Il titolo della mostra fa riferimento alla divinità femminile primordiale presente in quasi tutte le mitologie, che è personificazione della natura, fonte di vita e donatrice di nutrimento, capace di scandire il tempo dell’uomo attraverso la ciclicità.

VADO LIGURE - Nel 75° anniversario dell’assassinio da parte fascista della partigiana Clelia Corradini “Ivanca”, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria, sabato 24 agosto 2019 alle ore 10,30 presso il Piazzale San Lorenzo di Vado Ligure avrà luogo una cerimonia in ricordo del suo Martirio, organizzata dalla Sezione ANPI e dall'amministrazione comunale di Vado Ligure.

ZUCCARELLO - "Zuccarello: una strada tra medioevo e futuro": un'intera giornata che il Lions Club Albenga - Valle del Lerrone - Garlenda, in collaborazione con il Comune di Zuccarello, dedica alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del borgo e della strada che lo attraversa. Si inizia alle 16,00 con "A spasso per Zuccarello" con Giorgio Casanova, per proseguire alle 17,00 con "Quattro chiacchiere" nel Teatro comunale Quinzio Delfino, con gli interventi di Giampiero Laiolo, Giorgio Casanova, Renato Bonfanti, Gerry Delfino e Marco Vignola, moderati da Mariagrazia Timo. Alle 21,15 presso la Parrocchiale di San Bartolomeo, conclude la giornata un concerto organistico del maestro Giorgio Piovano.