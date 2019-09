Al Casinò di Sanremo la mostra di fotografie di Angela Perri "La musica che gira intorno"

Mancano pochi giorni dall'inaugurazione della mostra di Angela Perri 'La musica che gira intorno', che si svolgerà da sabato prossimo al 22 settembre, al foyer del Casinò di Sanremo.

Angela Perri ha fotografato diverse rassegne e festival musicali come il "Premio Tenco", il "Premio Lunezia", il "Premio Bindi", Collisioni Festival, il Wind Capodanno in musica 2017 e concerti di artisti noti come Jovanotti, Vasco Rossi, Laura Pausini, Gianna Nannini, Gianni Morandi.

Angela sappiamo che hai immortalato tanti artisti in giro per l'Italia, quali tra questi hai scelto di esporre? Puoi finalmente dirci cosa vedremo o dobbiamo attendere il 7 settembre per sapere chi apparirà dai tuoi scatti? "Gli artisti che vedrete esposti in foto sono: Jovanotti, Vasco Rossi, Elisa, Alessandro Errico, Carmen Consoli, Ermal Meta, Vinicio Capossela, Elisa, Vittorio De Scalzi, Max Manfredi, Chiara Jerì, Massimo Schiavon, Nek, Morgan, Fabrizio Moro, Irene Grandi, Gianni Morandi, Marina Rei, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Marco Carta, Alexia, Piji Siciliani, Giuliano Sangiorgi (Negramaro), Niccolò Fabi, Zucchero e Ron. Ricordo che la scelta delle immagini non è legata all'artista in sé ma dipende dal tema della mostra e dalle emozioni che lo scatto riesce a trasmettere".

Ci hai detto nella precedente intervista che ci sarà un'immagine su tela autografata, oggi vuoi rivelare a noi e ai tuoi lettori chi è l'artista ritratto? "No, questo lo vedrete direttamente nel foyer del Casinò all'inaugurazione o nei giorni seguenti, se vorrete, per chi non potrà essere presente il 7 settembre".

Sappiamo che ti affiancherà qualcuno il giorno dell'inaugurazione, vuoi parlarci di loro per chi non avesse letto i precedenti articoli? "Certamente, con immenso piacere. Stefano Giraldi, fotografo d'arte fiorentino e socio del club Tenco, è il curatore della mostra e colui dal quale è partita l’idea di esporre le mie foto. Lui aprirà l'inaugurazione con un piccolo discorso sulla fotografia e la sua importanza come documento storico sociale. Parlerà, inoltre, della musica e delle sue espressioni artistiche nel tempo attraverso la pittura, il disegno e appunto la fotografia. Potrete vedere esposte infatti, assieme alle mie foto, alcuni suoi scatti a dipinti di pittori del 400' e 500' come Raffaello, Guido Reni e Piero della Francesca, che ritraggono i musici di quel tempo. Ed immagini di noti disegnatori umoristici contemporanei come Lido Contemori e Marco De Angelis, con la musica come tema principale. Alessandro Errico, invece, cantautore romano e vincitore del disco d'oro nel 1996 per il suo album "Il mondo dentro me", allieterà il pubblico con la sua musica presentando in anteprima alcuni pezzi del suo nuovo progetto in collaborazione con Roberto Magnanensi".

Stefano Giraldi in riguardo all'esposizione ci ha detto: "La singolarità delle fotografie di Angela è che ricordano, in un certo qual modo, i pittori del '400 e del '500 che dipingevano i musici del loro tempo quando si esibivano nelle varie corti italiane per i loro principi. Possiamo dire che Angela Perri ha utilizzato la sua macchina fotografica come una sorta di Thai machine per riproporre i musici del nostro tempo per gli appassionati di musica del prossimo futuro".

E le parole di Alessandro Errico sono state queste: "La prima foto che mi ha fatto Angela credo fosse ad un mio concerto, un semplice scatto senza pretese con una piccola e ‘innocua’ macchina digitale. Anni dopo l'ho ritrovata a comporre immagini fermando non solo il tempo ma anche la luce e il senso profondo della musica che le continua a girare intorno. In qualche modo sono convinto che quel primo scatto le sia stato ‘fatale’ e quindi, vedere quanto il suo sguardo sia cresciuto e si sia stratificato, mi rende doppiamente orgoglioso. Oltre all'amicizia che ci lega dunque, è anche per questo che sarò onorato di accompagnarla in questa Mostra con la mia musica”.

