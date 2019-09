Carcare, all'Istituto comprensivo emesso un avviso di divieto di portare alimenti fatti in casa o al forno

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata nella giornata di oggi alla nostra redazione:

"Ieri all’Istituto comprensivo di Carcare, la nuova Dirigente d.ssa Raffaella Battiloro ha emesso un avviso nella quale vieta di portata a scuola (materna, primaria e secondaria di primo grado) ‘cibi e bevande artigianali fatte in casa e/o al forno - pasticceria, che non siano prodotti industrialmente da consentire la tracciabilità degli ingredienti, delle scadenze e del confezionamento...’”.

“Ergo frutta, panini, torte, focacce, pizze, etc casalinghe/artigianali non potranno più essere portate a scuola a beneficio del cibo "spazzatura" merendine, bevande gassate etc confezionate (quindi tracciabili) con buona pace dell'educazione alimentare che cerchiamo di dare ai nostri figli”.

Su internet questa iniziativa è ricondotta al regolamento europeo 852/2004 che di fatto tratta l'HACCP ma non parla dell'ambiente scolastico? -conclude- Inoltre, al liceo Calasanzio continua ad esercitare un’Ata che vende in libertà panini, pizze e focacce”.