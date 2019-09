Alla Ubik di Savona la scrittrice Gloria Bardi presenta: "Exit. Dossier di fine vita"

Giovedì 19 settembre ore 18 Libreria Ubik: presentazione del libro “Exit. Dossier sul fine vita” Per l'autodeterminazione dei singoli cittadini.

Partecipa l’autrice del libro Gloria Bardi, membro dell'Istituto Italiano di Bioetica di Genova. Partecipano Rosanna Lavagna e Giordano Siccardi. A cura del Circolo UAAR di Savona.

Incontri in contemporanea in tutta Italia. Dal giuramento di Ippocrate, alla nascita della terapia intensiva fino al caso DJ Fabo, passando per le vicende di Eluana Englaro, Piergiorgio Welby e Terri Schiavo e di molti altri. Storie di persone che ci accompagnano in un lungo confronto sui temi del fine-vita, toccando problemi che presentano aspetti filosofici, etici, biologici, religiosi, giuridici. Uno strumento per introdurre una questione che in fondo riguarda tutti: l’autodeterminazione delle persone.

Storie vere, raccontate con un linguaggio semplice e diretto, di persone che in momenti diversi hanno lottato per lo stesso obiettivo: la libertà di scelta. La presentazione del testo sarà anche l’occasione per fare il punto sull’iter parlamentare di una legge sul fine vita che aspettiamo ormai da anni.