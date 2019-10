Savona, in vista del raduno degli Alpini tutti i divieti di sosta

Manca pochi giorni al raduno degli Alpini a Savona. Sotto la Torretta dal 4 al 6 ottobre arriveranno penne nere dalla Liguria, dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta e dalla Francia e quindi la polizia locale farà partire dalle 7 di giovedì 3 ottobre i divieti di sosta sul territorio savonese.

Il divieto sarà apposto in Via Collodi nel tratto del fronte opposto ASL, a ponente dell'intersezione con Via Serao, in Via Giusti intersezione con C.so Tardy & Benech, in Piazza Mameli (dai parcheggi riservato motocicli lato Banca Italia); in Piazza del Popolo, tratto in prosecuzione dell'asse di Via Guidobono e in Corso Tardy & Benech nel tratto lato monti).

A partire dalle 19.00 sempre di giovedì il divieto di sosta sarà presente in Corso Mazzini nel posteggio adibito a sosta libera vicino al Viale D.Alighieri e sotto la Fortezza del Priamar.

Dalle 19.00 di venerdì 4 e fino alle 14.00 di domenica inoltre divieto di sosta in Piazza Mameli nel settore a monte dell'asse di Via Paleocapa e nel posteggio a pagamento incluso il tratto compreso fra le intersezioni con Via Boseli e Via N.Sauro (tutti e due i lati.